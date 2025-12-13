Dinozorların gizli dünyası: 163 milyon yıl önceki konuşmaları ortaya çıktı!
Kuzey Çin’deki Qinglong ilçesinden çıkarılan bir Jura dönemi kayasında, küçük bir otobur dinozor türü Pulaosaurus qinglong neredeyse tamamen korunmuş iskeletiyle bulundu. Yaklaşık 28 inç boyunda olan bu dinozorun, göğüs ve boğaz bölgesinde son yediği yiyecekler ve nadir bir kemikli “ses kutusu” da korunmuş haldeydi.
Çin'in Pekin kentindeki Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden Yunfeng Yang liderliğindeki ekip, iskeletin doğal pozisyonunda ve kafatasından kuyruk ucuna kadar neredeyse bozulmadan kaldığını açıkladı. Bu durum, hayvanın henüz olgunlaşmamış olduğunu gösteriyor.
Araştırmacılar, Pulaosaurus'un boğazında arytenoid kemikleri tespit etti. Günümüz sürüngenlerinde bu yapı genellikle kıkırdaktan oluşur, ancak fosilde kemikleşmiş olarak bulunması oldukça nadir. Bu kemiklerin boyu, alt çene uzunluğunun %80'i kadar olup kuşlara benzer bir ses üretme potansiyeline işaret ediyor.
Dinozorun mide içeriği ise küçük taşlar ve bitki tohumlarıyla doluydu; bu, Pulaosaurus'un yiyecekleri çiğneyip taş yardımıyla öğüttüğünü gösteriyor. Ayrıca kısa hyoid kemikleri, sınırlı dil hareketine işaret ediyor.
Araştırma, Pulaosaurus'un sesi tam olarak bilinemese de bazı dinozorların kuş benzeri çağrılar yapabileceğini ortaya koyuyor. Bu nadir bulgu, dinozorların beslenme ve iletişim yeteneklerini anlamada bilim insanlarına yeni fırsatlar sunuyor.
Çalışma, PeerJ dergisinde yayımlandı.