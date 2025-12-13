Kediler erkeklere kadınlardan daha çok miyavlıyor! Haftanın bilimsel gelişmeleri şoke edecek...

Bilim insanları bu kez günlük hayatı doğrudan etkileyen ezberleri bozdu. Daha uzun yaşamanın sırrı sandığımız kadar karmaşık olmayabilir; hatta spor ve beslenmeden bile daha belirleyici olabilir. Aynı hafta içinde kedilerin gizli iletişim dili, depresyon tedavisinde hızlı etki gösteren yeni bir yöntem ve ışıkla ilgili 180 yıllık bir yanılgı da gün yüzüne çıktı. Bilim dünyasında bu hafta gerçekten çok konuşulacak.

UYKUSUZLUK, YAŞAM SÜRESİNİ DİYET VE EGZERSİZDEN DAHA FAZLA KISALTIYOR

Bilim insanlarına göre yeterli uyku, uzun ve sağlıklı bir yaşamın en kritik unsurlarından biri. Yeni bir araştırma, yetersiz uykunun yaşam beklentisini düşürme etkisinin, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzından bile daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Etkisi yalnızca sigara kullanımıyla yarışabilecek düzeyde. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden uyku fizyoloğu Andrew McHill, bu sonucun kendilerini bile şaşırttığını belirterek, yetişkinlerin mümkünse her gece 7 ila 9 saat uyuması gerektiğini vurguluyor.

ABD'DE ORGAN NAKLİ SONRASI KUDUZ VAKASI: SİSTEM AÇIĞI TARTIŞILIYOR

ABD'de bir hastanın, kuduz virüsü taşıyan bir donörden yapılan böbrek nakli sonrası hayatını kaybetmesi sağlık sisteminde ciddi soru işaretleri yarattı. Donörün, daha önce bir kokarca tarafından tırmalandığı biliniyordu; ancak bu bilgi kuduz riskiyle ilişkilendirilmediği için gerekli testler yapılmadı. Olay, organ bağışı sürecinde risk değerlendirmelerinin yeniden ele alınması gerektiğini gözler önüne serdi.

ARAŞTIRMA: KEDİLER ERKEKLERE İKİ KAT DAHA FAZLA MİYAVLIYOR

Hayvan davranışları üzerine yapılan bir çalışma, kedilerin erkeklere kadınlardan iki kat fazla miyavladığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre bunun nedeni, erkeklerin kedilerin ihtiyaçlarını fark etmek için daha güçlü işitsel sinyallere ihtiyaç duyması olabilir. Bu durum, kedilerin zamanla daha sık ve daha hedefli miyavlamayı öğrenmesine yol açıyor.

"GÜLME GAZI" DEPRESYON BELİRTİLERİNİ SAATLER İÇİNDE HAFİFLETEBİLİYOR

İngiltere'de yapılan bir araştırma, nitröz oksit yani halk arasındaki adıyla "gülme gazı"nın depresyon belirtilerini yalnızca iki saat içinde hafifletebildiğini gösterdi. Etkinin kısa süreli olduğu belirtilse de, bilim insanları bu yöntemin hızlı etki gereken durumlar için umut verici olabileceğini söylüyor.

IŞIKLA İLGİLİ 180 YILLIK VARSAYIM ÇÜRÜTÜLDÜ

Fizik dünyasında çığır açan bir keşif, ışığın manyetik alanının Faraday etkisindeki rolünün bugüne kadar ciddi biçimde hafife alındığını ortaya koydu. Yeni hesaplamalar, görünür ışıkta bu etkinin yüzde 17, kızılötesi dalga boylarında ise yüzde 70'e kadar çıktığını gösteriyor. Bu bulgu, optik ve elektromanyetik alan araştırmalarında önemli değişikliklere yol açabilir.