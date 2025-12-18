Beethoven’ın saçından çıkan DNA 200 yıl sonra büyük bir gerçeği ortaya koydu!

2023'te yayımlanan araştırma, Beethoven'ın ölümüne muhtemelen hepatit B enfeksiyonunun yol açtığını, bunun da yoğun alkol tüketimi ve genetik yatkınlıkla ağırlaştığını ortaya koydu. Daha önce öne sürülen kurşun zehirlenmesi iddiası ise çürütüldü; çünkü bu iddiaya dayanak olan saç tutamının Beethoven'a değil, bilinmeyen bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılar, bestecinin işitme kaybı ve kronik mide-bağırsak sorunlarının kesin nedenini ise belirleyemedi. Ancak genetik incelemeler bir başka sürprizi de gün yüzüne çıkardı: Beethoven'ın Y kromozomu, günümüzdeki baba soyundan akrabalarıyla uyuşmuyordu. Bu durum, bestecinin doğumundan önceki kuşaklarda evlilik dışı bir soy bağı olabileceğine işaret ediyor.

Beethoven'ın kendi isteğiyle başlatılan bu tıbbi merak, aradan geçen 200 yılın ardından hem hastalıklarına hem de soyuna dair beklenmedik gerçekleri ortaya çıkarmış oldu.