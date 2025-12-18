Ev aletleri trilyonlarca zararlı parçacık yayıyor!

Özel olarak tasarlanan bir laboratuvar odasında yapılan testlerde tost makineleri, airfryer'lar ve saç kurutma makineleri incelendi. En yüksek emisyonu, içinde ekmek bulunmayan bir pop-up tost makinesi üretti: Dakikada yaklaşık 1,73 trilyon UFP. Araştırmacıların bilgisayar simülasyonları, bu parçacıkların yetişkinlerin ve özellikle daha dar solunum yollarına sahip çocukların akciğerlerinde birikebildiğini gösterdi.

Çalışmada ayrıca havaya karışan parçacıklarda bakır, demir, alüminyum, gümüş ve titanyum gibi ağır metallere rastlandı. Bu metallerin, cihazlardaki elektrikli ısıtma telleri ve motorlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Fırçalı motorlara sahip saç kurutma makinelerinin, fırçasız modellere göre 10 ila 100 kat daha fazla parçacık yaydığı belirlendi.

Araştırmacılar, doğrudan sağlık etkileri ölçülmemiş olsa da, daha önceki çalışmaların bu tür parçacıkları astım, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi rahatsızlıklarla ilişkilendirdiğini vurguluyor. Çalışma, ev aletlerinin daha güvenli tasarlanması ve iç mekân hava kalitesine yönelik daha sıkı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.