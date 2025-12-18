Genleriniz birlikte yaşadığınız kişinin bağırsaklarını da etkileyebilir
Center for Genomic Regulation (CRG) tarafından yürütülen ve 18 Aralık 2025’te Nature Communications’ta yayımlanan yeni bir araştırma, genlerin bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkisinin sosyal temas yoluyla başkalarına da “taşabildiğini” ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan geniş kapsamlı çalışmada, bir bireyin bağırsak bakterilerinin yalnızca kendi genlerinden değil, birlikte yaşadığı diğer bireylerin genetik özelliklerinden de etkilendiği gösterildi.
Dört binden fazla genetik olarak farklı farenin incelendiği araştırmada, bazı genlerin belirli bağırsak bakterilerini desteklediği ve bu bakterilerin yakın temas yoluyla diğer bireylere geçtiği saptandı. Böylece genler doğrudan aktarılmasa da, genlerin şekillendirdiği mikroplar sosyal etkileşimle yayılabiliyor.
Araştırmacılar, bağırsak mukus tabakasını etkileyen St6galnac1 geni ile Paraprevotella bakterisi arasında güçlü bir ilişki buldu. Ayrıca mukus yapımında rol alan genler ile Firmicutes, antibakteriyel Pip geni ile Muribaculaceae ailesi arasında bağlantılar tespit edildi.
Çalışma, genetik etkinin sosyal ortamda katlanarak artabileceğini ve bunun insan sağlığı açısından da önemli sonuçları olabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu mekanizma, bağışıklık sistemi, metabolizma ve hatta bazı enfeksiyon ve otoimmün hastalıkların anlaşılmasına yeni bir bakış açısı sunabilir.