Genleriniz birlikte yaşadığınız kişinin bağırsaklarını da etkileyebilir

Dört binden fazla genetik olarak farklı farenin incelendiği araştırmada, bazı genlerin belirli bağırsak bakterilerini desteklediği ve bu bakterilerin yakın temas yoluyla diğer bireylere geçtiği saptandı. Böylece genler doğrudan aktarılmasa da, genlerin şekillendirdiği mikroplar sosyal etkileşimle yayılabiliyor.

Araştırmacılar, bağırsak mukus tabakasını etkileyen St6galnac1 geni ile Paraprevotella bakterisi arasında güçlü bir ilişki buldu. Ayrıca mukus yapımında rol alan genler ile Firmicutes, antibakteriyel Pip geni ile Muribaculaceae ailesi arasında bağlantılar tespit edildi.

Çalışma, genetik etkinin sosyal ortamda katlanarak artabileceğini ve bunun insan sağlığı açısından da önemli sonuçları olabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu mekanizma, bağışıklık sistemi, metabolizma ve hatta bazı enfeksiyon ve otoimmün hastalıkların anlaşılmasına yeni bir bakış açısı sunabilir.