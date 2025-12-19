Bilim açıkladı: Çay içen kadınların kemikleri daha güçlü!

Osteoporoz, özellikle 50 yaş üstü kadınlarda yaygın görülen bir hastalık. Kemik yıkımı ile kemik yapımı arasındaki dengenin bozulması sonucu kemikler kırılgan hale geliyor ve kırık riski artıyor. Menopoz sonrası östrojen hormonunun azalması, kadınları bu hastalığa karşı daha savunmasız kılıyor.

Yaklaşık 10 yıllık süreçte yapılan anketler ve kemik mineral yoğunluğu ölçümleri, düzenli çay içen kadınların kalça bölgesindeki kemik yoğunluğunun içmeyenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, çaydaki kateşin adlı bileşiklerin kemik yapımından sorumlu hücreleri destekleyebileceğini belirtiyor. Bu olumlu etki, obezitesi olan kadınlarda daha belirgin bulundu.

Kahve tüketimi ise daha karmaşık sonuçlar verdi. Günde beş fincandan fazla kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu gözlemlendi. Ayrıca yüksek miktarda alkol tüketmiş kadınlarda, kahvenin uyluk kemiği yoğunluğunu olumsuz etkilediği saptandı.

Araştırmacılar, bu bulguların kahveyi tamamen bırakmayı gerektirmediğini vurgularken, ölçülü çay tüketiminin yaşlı kadınlar için kemik sağlığını destekleyen basit bir alışkanlık olabileceğini belirtiyor. Çalışma, Nutrients dergisinde yayımlandı.