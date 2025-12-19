Mars’ta zaman daha hızlı akıyor: Bilim insanları farkı ölçtü

Einstein'ın genel görelilik kuramına göre, zaman kütle tarafından etkileniyor. Daha güçlü yerçekimi alanındaki saatler, dışarıdan gözlemlendiğinde daha yavaş çalışıyor. Buna karşın daha zayıf yerçekimi alanında geçen bir saniye, güçlü yerçekimi altında ölçülen saniyeden kısa oluyor. Örneğin, GPS uydularındaki atomik saatler, Dünya yüzeyindeki saatlerden günde 38 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor.

NIST'ten Neil Ashby ve Bijunath Patla, Mars için hassas bir zaman ölçüm sistemi geliştirdi. Mars'ın Dünya'ya kıyasla yaklaşık onda bir kütleye sahip olması ve Güneş'ten 1,5 AU uzaklıkta bulunması nedeniyle yüzey yerçekimi Dünya'nın beşte biri kadar. Ayrıca Mars'ın eliptik yörüngesi, yerçekimi potansiyelinde yıl boyunca 266 mikrosaniyelik dalgalanmalara yol açıyor.

Araştırmacılar, bu çalışmanın Mars'ta gelecekteki insanlı görevler ve gezegenler arası iletişim, navigasyon sistemleri için temel oluşturacağını belirtiyor. Patla, "Zaman, Ay ve Mars için tam da şimdi doğru" diyerek, Güneş Sistemi'ne yayılan bir insan varlığı vizyonuna bir adım daha yaklaşıldığını vurguladı.

Araştırmanın sonuçları The Astronomical Journal dergisinde yayımlandı.