Alzheimer’a karşı tarihi adım: Hastalığı başlamadan durduran ilaç bulunmuş olabilir!

Araştırmada NU-9'un, Alzheimer ile ilişkilendirilen toksik amiloid beta oligomerlerinin seviyesini önemli ölçüde düşürdüğü gözlemlendi. Bu proteinler, zamanla beyinde zararlı plaklara dönüşerek hastalığın ilerlemesine katkıda bulunuyor. İlacın etkisiyle beyindeki astroglia hücreleri (astrocyte) daha sakin ve sağlıklı bir durumda kaldı. Astrogliaların aşırı aktive olması, erken evre Alzheimer'da görülen nöroinflamasyonun temel nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çalışma sırasında araştırmacılar ayrıca ACU193+ adı verilen, daha önce tanımlanmamış bir amiloid beta oligomer türü keşfetti. Bu molekülün, strese giren nöronlarda erken dönemde ortaya çıkarak astroglialara bağlandığı ve hücrelerin zararlı şekilde aktive olmasını tetikleyebileceği düşünülüyor.

Uzmanlara göre Alzheimer, belirtiler görülmeden onlarca yıl önce başlıyor ve klinik denemelerin çoğu bu yüzden başarısız oluyor. NU-9'un uzun vadede, risk altındaki bireylerde koruyucu bir tedavi olarak kullanılması hedefleniyor. Araştırma, Alzheimer's & Dementia dergisinde yayımlandı.