Hava kirliliğine karşı şaşırtan kalkan: Bu vitamin akciğerleri koruyabilir!

PM2.5 olarak adlandırılan bu mikroskobik kirleticiler; trafik yoğunluğu, orman yangınları ve toz fırtınaları gibi kaynaklardan yayılıyor ve astım, akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar, erkek fareler ve laboratuvar ortamında üretilmiş insan akciğer dokuları üzerinde yaptıkları deneylerde, C vitamininin bu zararlı partiküllere maruz kalan hücreleri kısmen koruduğunu tespit etti.

Çalışmaya göre C vitamini, hücrelerin enerji üretiminden sorumlu mitokondrilerin kaybını azaltıyor, iltihaplanmayı baskılıyor ve hücrelere zarar veren oksidatif stresin etkilerini sınırlandırıyor. Antioksidan özelliğiyle bilinen C vitamininin, bu nedenle hava kirliliğine karşı koruyucu bir rol üstlenebileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar sonuçların umut verici olduğunu ancak insanlarda etkili ve güvenli dozların belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Uzmanlar, yüksek doz takviyelerin mutlaka doktor kontrolünde alınması gerektiğini hatırlatıyor. Araştırma, Environment International dergisinde yayımlandı.