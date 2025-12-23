İşlenmiş gıdalar hem sağlığı hem de gezegeni tehdit ediyor!
Yeni bir bilimsel incelemeye göre, dünya genelinde artan obezite oranları ile küresel ısınma aynı gıda sistemi tarafından besleniyor. Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, uzun raf ömürlü ve yoğun şekilde pazarlanan işlenmiş gıdaların hem insan sağlığına hem de iklime ciddi zarar verdiğini vurguluyor. Çalışmaya göre 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının fazla kilolu veya obez olabileceği öngörülüyor.
Araştırmanın başyazarı Jeff M. P. Holly, bu tablonun bireysel irade eksikliğinden değil, on yıllardır tüketimi teşvik eden gıda üretim sistemlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle "ultra işlenmiş gıdalar", yüksek kalori yoğunluğu, düşük lif oranı ve kolay tüketilebilir yapılarıyla aşırı yeme davranışını tetikliyor. Kontrollü deneyler, bu tür gıdalarla beslenen kişilerin günde ortalama 500 kalori daha fazla tükettiğini ortaya koyuyor.
Gıda sistemleri aynı zamanda küresel sera gazı salımlarının dörtte birinden fazlasından sorumlu. Özellikle kırmızı et üretimi, yüksek metan salımı ve ormansızlaşma nedeniyle iklim krizini derinleştiriyor. Uzmanlar, enerji sistemleri karbonsuzlaşsa bile mevcut beslenme alışkanlıklarının küresel ısınmayı sınırlama hedeflerini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyor.
Araştırma, obezite ve iklim krizine karşı bireysel çözümlerin yeterli olmadığını; vergilendirme, etiketleme, okul beslenme programları ve sağlıklı gıdayı erişilebilir kılan politikalarla gıda sisteminin köklü biçimde dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor.