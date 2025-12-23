Teknokulis Haberler İşlenmiş gıdalar hem sağlığı hem de gezegeni tehdit ediyor!

İşlenmiş gıdalar hem sağlığı hem de gezegeni tehdit ediyor! Yeni bir bilimsel incelemeye göre, dünya genelinde artan obezite oranları ile küresel ısınma aynı gıda sistemi tarafından besleniyor. Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, uzun raf ömürlü ve yoğun şekilde pazarlanan işlenmiş gıdaların hem insan sağlığına hem de iklime ciddi zarar verdiğini vurguluyor. Çalışmaya göre 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının fazla kilolu veya obez olabileceği öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 14:54