Paleontologlar bile hazırlıksız yakalandı: Dinozor yumurtalarının içine bakınca…

Journal of Palaeogeography dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bölgede üç yumurta tespit edildi ancak bunlardan biri koleksiyon sürecinde kayboldu. Günümüze ulaşan iki örnek, iç yüzeylerinde son derece iyi korunmuş kalsit kristalleri barındırıyor. Araştırmacılar, bu kristallerin yumurtaların iç yapısının milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalmasını sağlamış olabileceğini düşünüyor.

Yaklaşık 10–14 santimetre uzunluğunda olan yumurtalar, küçük bir top mermisini andıran boyutlara sahip ve daha önce bulunan otçul ornithopod dinozor yumurtalarıyla benzerlik gösteriyor. Kalsiyum karbonattan oluşan kristaller, zamanla yumurta kabuğundan ayrılarak iç yüzeyde birikmiş.

Bu keşif, Doğu Çin'in ornithopod dinozorların yuvalama alanları açısından ne kadar zengin olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çin, özellikle Üst Kretase dönemine ait fosilleşmiş dinozor yumurtaları bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.