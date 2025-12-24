Dünyanın son kalesi çöküyor mu? Antarktika’da korkutan değişim

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya liderlik eden paleoklimatolog Prof. Nerilie Abram, deniz buzu kaybı, derin okyanus akıntılarının zayıflaması, buz tabakalarının istikrarsızlaşması ve ekosistemlerin dönüşmesi gibi süreçlerin artık eş zamanlı ilerlediğini belirtiyor. Özellikle 2016'dan bu yana Antarktika deniz buzu rekor düşük seviyelere inerken, bu durumun okyanusun ısı depolama kapasitesi nedeniyle onlarca yıl sürebileceği vurgulanıyor.

Araştırmalar, Antarktika'yı küresel ölçekte etkileyen derin okyanus dolaşımının 2050'ye kadar yüzde 40 oranında yavaşlayabileceğini gösteriyor. Bu durum, oksijen ve besin taşınımını azaltarak deniz yaşamını tehdit ediyor. Batı Antarktika Buz Tabakası'ndaki geri çekilmenin ise uzun vadede deniz seviyesini metrelerce yükseltebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, imparator penguenler gibi türlerin yaşam alanlarının hızla yok olduğunu, bazı kolonilerin toparlanma şansını kaybedebileceğini söylüyor. Uzmanlara göre, bu geri dönülmez değişimleri sınırlamanın tek yolu sera gazı salımlarını bu on yıl içinde radikal biçimde azaltmak. "Her derecenin hatta her kesrin önemi var" uyarısı yapılıyor.