Kedilerle konuşmanın gizli yolu ortaya çıktı! Sadece 2 saniye sürüyor

Sussex Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre, gözleri hafifçe kısarak yavaşça kırpmak, kedilerle dostça iletişim kurmanın etkili bir yolu. Kediler bu davranışı rahat ve güvende hissettiklerinde sergiliyor ve bir tür "kedi gülümsemesi" olarak kabul ediliyor.

Araştırmada iki deney yapıldı. İlk deneyde, 14 evden 21 kedi ve sahipleri gözlemlendi. Sahipleri kedilere yavaşça göz kırptığında, kedilerin de aynı şekilde karşılık verdiği görüldü. İkinci deneyde ise kediler, daha önce hiç tanımadıkları araştırmacılarla etkileşime girdi. Yavaş göz kırpan araştırmacılara kedilerin hem göz kırptığı hem de daha fazla yaklaştığı tespit edildi.

Uzmanlar, bu yöntemin kedilerin tehdit algılamadığı, güvenli bir iletişim sinyali olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, yavaş göz kırpmanın kedi–insan bağını güçlendirdiğini ve kedi refahını artırabileceğini vurguluyor.

Çalışma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.