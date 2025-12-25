Teknokulis Haberler Altın hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: Yeni bir bileşik keşfedildi

Altın hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: Yeni bir bileşik keşfedildi Bilim insanları, yüksek basınç ve sıcaklık altında yürütülen bir laboratuvar deneyi sırasında altının sanılandan çok daha reaktif olabileceğini keşfetti. Deney esnasında, altın ve hidrojen atomlarının birleşmesiyle “altın hidrit” adı verilen yeni bir bileşik tesadüfen oluşturuldu. Bu keşif, altının neredeyse tamamen tepkimesiz bir metal olduğu yönündeki yerleşik görüşü sorgulatıyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 14:42