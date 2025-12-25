Altın hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: Yeni bir bileşik keşfedildi
Bilim insanları, yüksek basınç ve sıcaklık altında yürütülen bir laboratuvar deneyi sırasında altının sanılandan çok daha reaktif olabileceğini keşfetti. Deney esnasında, altın ve hidrojen atomlarının birleşmesiyle “altın hidrit” adı verilen yeni bir bileşik tesadüfen oluşturuldu. Bu keşif, altının neredeyse tamamen tepkimesiz bir metal olduğu yönündeki yerleşik görüşü sorgulatıyor.
Araştırma, Stanford Linear Accelerator Center'dan (SLAC) bilim insanı Mungo Frost liderliğinde yürütüldü. Deneyin asıl amacı, hidrokarbonların aşırı basınç ve sıcaklık altında elmasa dönüşme süresini ölçmekti. Ancak Avrupa XFEL tesisinde yapılan deney sırasında, yoğun hidrojen ortamında bulunan ince altın folyonun beklenmedik şekilde hidrojenle etkileşime girdiği gözlemlendi.
Elmas örs hücresi kullanılarak gerçekleştirilen deneyde, basınç Dünya'nın alt mantosundaki seviyelere çıkarıldı ve sıcaklık 3.500 Fahrenheit derecenin üzerine ulaştı. X-ışını saçılma verileri, hidrojen atomlarının altın kristal kafesine girerek yeni bir katı bileşik oluşturduğunu doğruladı.
Araştırmacılar, bu keşfin dev gezegenlerin iç yapısını ve yoğun hidrojenin davranışını anlamada önemli bir model sunabileceğini belirtiyor. Altın hidritin keşfi, aşırı koşullar altında kimyanın tamamen farklı kurallarla işleyebileceğini bir kez daha ortaya koyuyor.