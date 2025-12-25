Bilim insanları uyardı: Antibiyotik çağı sona mı eriyor?

Araştırmaya göre bakteriler ve mantarlar, antibiyotik ve antifungal ilaçlara karşı giderek daha dirençli hale geliyor. Asya'nın bazı bölgelerinde E. coli ve Klebsiella türlerinde yaygın görülen β-laktamaz üretimi, temel antibiyotikleri etkisiz kılıyor. Avrupa ve Amerika'da ise "son çare" olarak görülen karbapenemlere karşı direnç artış gösteriyor. Yoğun bakım ünitelerinde sık rastlanan Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa gibi patojenlerde bazı bölgelerde direnç oranları yüzde 70'e ulaşıyor.

Araştırma yalnızca bakterilere değil, Candida auris gibi çoklu ilaca dirençli mantarlara da dikkat çekiyor. Uzmanlar, tarımda kullanılan kimyasalların çevre yoluyla bu direnci beslediğini vurguluyor.

Çalışma, çözümün daha akılcı antibiyotik kullanımı, güçlü izleme sistemleri, hızlı tanı yöntemleri ve insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan "Tek Sağlık" yaklaşımında yattığını belirtiyor.