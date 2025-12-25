Ölü yıldızlar konuştu: Karanlık maddenin sırrı ortaya mı çıkıyor?

Aksiyonlar, onlarca yıl önce güçlü nükleer kuvvetteki bir problemi çözmek için ortaya atıldı. Daha sonra, doğrudan tespit edilmesi zor olsa da evrende bol miktarda bulunabileceği fark edilince, karanlık madde için güçlü bir aday haline geldi. Araştırmacılar, aksiyonların beyaz cücelerin içindeki hızlı hareket eden elektronlar tarafından üretilebileceğini öne sürüyor.

Beyaz cüceler, Güneş kütlesine yakın bir maddeyi Dünya'dan daha küçük bir hacme sıkıştıran son derece yoğun yıldız çekirdekleridir. Bu yıldızlar kendi enerjilerini üretmez; zamanla yavaşça soğurlar. Eğer aksiyonlar üretilip yıldızdan kaçıyorsa, bu beyaz cücelerin normalden daha hızlı soğumasına neden olur.

Bilim insanları, bu etkiyi simüle eden modelleri Hubble Uzay Teleskobu'nun 47 Tucanae küresel yıldız kümesine ait verileriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, aksiyonlara dair doğrudan bir kanıt sunmadı ancak elektronlarla aksiyonlar arasındaki olası etkileşimlere ciddi sınırlamalar getirdi.

Araştırma, aksiyonların tamamen elenmediğini ancak onları bulmak için daha yaratıcı yöntemlere ihtiyaç olduğunu gösteriyor.