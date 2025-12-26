Çin'den Starlink'e rakip hamle: Guovang uydularının 17. grubu fırlatıldı

Xinhua'nın haberine göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydular, Long March-8A roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 620'nci başarılı taşıma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu, 16 Aralık 2024'te, 2. grubu 11 Şubat'ta, 3. grubu 29 Nisan'da, 4. grubu 6 Haziran'da, 5. grubu 27 Temmuz'da, 6. grubu 30 Temmuz'da, 7. grubu 4 Ağustos'ta, 8. grubu 13 Ağustos'ta, 9. grubu 17 Ağustos'ta, 10. grubu 25 Ağustos'ta, 11. grubu 28 Eylül'de, 12. grubu 16 Ekim'de, 13. grubu 10 Kasım'da, 14. grubu 7 Aralık'ta, 15. grubu 9 Aralık'ta ve 16. grubu 12 Aralık'ta fırlatılmıştı.

Guovang ağı için 27 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 1 aylık sürede 6 fırlatışın yapıldığı yoğun bir program yürütülmesi dikkat çekmişti. Şimdiye dek 4 fırlatışın yapıldığı aralık ayında da benzeri bir yoğunluk gözleniyor.

- "Guovang"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.