Hafızayı %226 güçlendiren şaşırtıcı yöntem: Burnunuzun altında!

Ünlü nörobilimci Michael Leon, koku alma sisteminin hafıza üzerindeki etkilerini uzun yıllardır inceliyor. Leon'a göre koku alma sistemi, diğer duyulardan farklı olarak doğrudan beynin hafıza merkezi olan hipokampüse bağlanıyor. Bu "doğrudan hat", kokuların anılar üzerindeki güçlü etkisini açıklıyor.

2016 yılında yapılan bir araştırma, usta sommelierlerin (şarap uzmanları) hafızayla ilişkili beyin bölgelerinin ortalamaya göre daha kalın olduğunu ortaya koydu. Bu durum, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı daha dirençli olabileceklerini düşündürüyor.

Leon'un 2023'te yayımlanan çalışmasında ise 60–85 yaş arası bireyler altı ay boyunca gece kokulara maruz bırakıldı. Kokuya maruz kalan grubun hafızasında yüzde 226'lık bir artış görüldü. Uzmanlara göre düzenli koku uyarımı, hem hafızayı güçlendirebilir hem de Alzheimer riskini azaltabilir.