Radyo parlaklığıyla aydınlanan nadir galaksi üçlüsü keşfedildi!
Gökbilimciler, evrende son derece nadir görülen bir olayı doğrulayarak, üç galaksinin aynı anda aktif ve radyo-parlak süper kütleli kara deliklere ev sahipliği yaptığı ilk sistemi keşfetti. J1218/1219+1035 olarak kataloglanan bu sistem, Dünya’dan yaklaşık 1,2 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve birbirleriyle etkileşim hâlindeki üç galaksiden oluşuyor.
ABD Ulusal Bilim Vakfı'na ait Very Large Array (VLA) ve Very Long Baseline Array (VLBA) teleskoplarıyla yapılan yüksek çözünürlüklü gözlemler, her bir galaksinin merkezinde aktif galaktik çekirdekler (AGN) bulunduğunu ortaya koydu. Bu çekirdekler, madde yutarak büyüyen süper kütleli kara delikler tarafından besleniyor ve güçlü radyo emisyonları yayıyor. Böylece J1218/1219+1035, bilinen ilk "üçlü radyo AGN" sistemi olarak kayda geçti.
Galaksiler arasındaki mesafeler yaklaşık 22 bin ve 97 bin ışık yılı olup, sistem hâlen birleşme sürecinde. Bu tür üçlü sistemler, galaksilerin zamanla çarpışıp birleşerek büyüdüğünü öne süren hiyerarşik galaksi evrimi teorisinin önemli ancak nadir gözlenen örnekleri arasında yer alıyor.
Araştırmacılar, bu keşfin galaksi etkileşimlerinin kara delik büyümesini nasıl tetiklediğini anlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Gelecek kızılötesi ve X-ışını gözlemleriyle sistemin daha ayrıntılı incelenmesi planlanıyor.