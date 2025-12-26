Radyo parlaklığıyla aydınlanan nadir galaksi üçlüsü keşfedildi!

ABD Ulusal Bilim Vakfı'na ait Very Large Array (VLA) ve Very Long Baseline Array (VLBA) teleskoplarıyla yapılan yüksek çözünürlüklü gözlemler, her bir galaksinin merkezinde aktif galaktik çekirdekler (AGN) bulunduğunu ortaya koydu. Bu çekirdekler, madde yutarak büyüyen süper kütleli kara delikler tarafından besleniyor ve güçlü radyo emisyonları yayıyor. Böylece J1218/1219+1035, bilinen ilk "üçlü radyo AGN" sistemi olarak kayda geçti.

Galaksiler arasındaki mesafeler yaklaşık 22 bin ve 97 bin ışık yılı olup, sistem hâlen birleşme sürecinde. Bu tür üçlü sistemler, galaksilerin zamanla çarpışıp birleşerek büyüdüğünü öne süren hiyerarşik galaksi evrimi teorisinin önemli ancak nadir gözlenen örnekleri arasında yer alıyor.

Araştırmacılar, bu keşfin galaksi etkileşimlerinin kara delik büyümesini nasıl tetiklediğini anlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Gelecek kızılötesi ve X-ışını gözlemleriyle sistemin daha ayrıntılı incelenmesi planlanıyor.