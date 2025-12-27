Astronomları bile korkutan olay: Kara delik 100 güneş gücünde bir canavar mı?

2018'de keşfedilen ilk örnek "Cow" lakaplı AT 2018cow'dan sonra kayda geçen en parlak olay ise 2024'te gözlemlenen AT 2024wpp oldu. "Woodpecker" adı verilen bu patlama, öncekilerden 5 ila 10 kat daha parlak çıktı. ABD'deki California Üniversitesi Berkeley kampüsünden araştırmacılara göre bu olay bir süpernova değil; aksine orta kütleli bir kara deliğin, dev bir yıldızı parçalayarak yok etmesi sonucu ortaya çıktı.

Bilim insanları, kara deliğin Güneş'in yaklaşık 100 katı kütleye sahip olabileceğini ve yıldızı sadece birkaç gün içinde parçaladığını belirtiyor. Bu süreçte oluşan şok dalgaları, mavi ışık, X-ışınları ve radyo dalgaları yayarak Dünya'dan gözlemlenebilecek kadar güçlü bir enerji üretiyor.

Araştırmacılara göre LFBOT'lar, kara deliklerin yıldızlarla etkileşimini anlamak için eşsiz bir pencere sunuyor. Yakın gelecekte devreye girecek yeni morötesi teleskoplarla bu gizemli kozmik patlamaların daha sık tespit edilmesi bekleniyor.