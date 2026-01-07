Grönland'ın 500 metre altından çıkan sır herkesi şoke etti!

Bilim insanları, buz tabakasının yaklaşık 500 metre (1.669 fit) altına inerek donmuş ana kaya ve tortu örnekleri topladı. "Lüminesans tarihleme" yöntemiyle yapılan analizler, bu tortuların en son 6.000 ila 8.200 yıl önce gün ışığına maruz kaldığını kanıtladı. Bu dönemde hava sıcaklıklarının bugünden 3 ila 5 santigrat derece daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, medeniyetin geliştiği nispeten istikrarlı Holosen dönemindeki doğal ısınmanın bile buzulu eritebilmiş olmasını endişe verici buluyor. Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birlikte 2100 yılına kadar benzer sıcaklıklara ulaşılabileceğini, bunun da buzulun tekrar erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine yol açabileceğini belirtiyor.