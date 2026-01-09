Bilim insanlarından korkutan "yeni virüs" uyarısı!

İklim değişikliği, artan nüfus ve küresel hareketlilik, 2026 yılında yeni ve evrimleşmiş viral tehditleri gündeme taşıyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanları, bu yıl özellikle üç virüsün beklenmedik bölgelerde ve sayılarda salgınlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Influenza A (H5N1): Pandemi eşiğinde görülen "kuş gribi", kuşlardan büyükbaş hayvanlara geçerek ciddi bir endişe yarattı. Virüsün insandan insana bulaşma yeteneği kazanıp kazanmadığı, 2026'nın en kritik takip konusu olacak. Mevcut aşılar H5N1'e karşı yetersiz kalsa da yeni aşı çalışmaları hızla devam ediyor.

Mpox (Maymun Çiçeği): 2022'deki küresel salgından sonra "Klad II" varyantı dünya genelinde yerleşik hale geldi. Ancak 2024'ten itibaren daha şiddetli seyreden "Klad I" varyantı, Afrika dışındaki ülkelerde ve seyahat geçmişi olmayan kişilerde de görülmeye başlandı. Virüsün 2026'daki seyri belirsizliğini koruyor.

Oropouche Virüsü: "No-see-ums" olarak bilinen küçük tatarcıklar yoluyla yayılan bu virüs, Amazon bölgesinden Amerika kıtasının geneline ve Karayipler'e sıçradı. Henüz aşısı veya özel bir tedavisi bulunmayan virüsün etki alanının bu yıl daha da genişlemesi bekleniyor.

Bunların yanı sıra, azalan aşılama oranları nedeniyle kızamık, uluslararası yardım kesintileriyle HIV ve Chikungunya virüsü de önemli riskler arasında. Uzmanlar, bozulan ekosistemler ve küresel temasın yeni virüsleri her an ortaya çıkarabileceğini belirterek teyakkuz çağrısında bulunuyor.