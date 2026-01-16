80 yaşında olup 50'liklere taş çıkartmanın sırrı çözüldü: "Süper yaşlıların" genetik şifresi kırıldı!

Alzheimer's & Dementia dergisinde yayımlanan ve 18.000'den fazla kişinin verilerinin incelendiği devasa çalışma, 80 yaş ve üzeri bu özel grubun iki kritik genetik avantaja sahip olduğunu kanıtladı. Vanderbilt Üniversitesi araştırmacıları, Süper Yaşlıların hafıza ve bilişsel performanslarının 50-64 yaş aralığındaki sağlıklı bireyleri bile geride bıraktığını belirledi. Peki, bu nasıl mümkün oluyor?

Cevap APOE genlerinde saklı. Çalışmaya göre Süper Yaşlılar:

Alzheimer riskini artıran APOE-ε4 varyantını taşıma konusunda, hastalara kıyasla %68, normal sağlıklı yaşlılara kıyasla ise %19 daha düşük riske sahip.

Daha da önemlisi, beyni koruyan APOE-ε2 genini taşıma olasılıkları, Alzheimer hastalarından %103 daha fazla.

Bu sonuçlar, "süper yaşlanmanın" tesadüf olmadığını, aksine genetik bir mirasla desteklendiğini gösteriyor. Araştırma ekibi, bu genetik kalkanın nasıl çalıştığını çözmenin, gelecekte Alzheimer hastalığını önlemek veya geciktirmek için hayati ipuçları sunacağını vurguluyor.