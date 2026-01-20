100 yıldır süren deneyde o anı görebilen tek bir kişi bile yok!

Avustralya Queensland Üniversitesi'nde 1927 yılında fizikçi Thomas Parnell tarafından başlatılan "Zift Damlası Deneyi" (Pitch Drop Experiment), dünyanın en uzun soluklu laboratuvar çalışması olarak tarihe geçiyor. Katı gibi görünse de aslında sudan 100 milyar kat daha yoğun bir sıvı olan zift, huninin ucunun kesildiği 1930 yılından beri "akıyor". Ancak bu akış o kadar yavaş ki, ilk damlanın düşmesi tam 8 yıl sürdü.

Bugüne kadar geçen 96 yılda sadece toplam 9 damla düştü. İşin trajik yanı, deneyin başında duran profesörlerin hiçbiri damlama anını çıplak gözle göremedi. Deneyi 52 yıl boyunca gözleyen Prof. John Mainstone, 2000 yılındaki düşüşü bir kamera arızası yüzünden kaçırdı ve bir sonraki damla düşmeden hemen önce vefat etti. Son damla 2014'te düştü. Şimdiki sorumlu Andrew White, 2020'lerin sonuna doğru düşmesi beklenen 10. damlayı yakalamak için nöbette bekliyor.