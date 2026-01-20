Ekmeği sofradan kaldıranlar dikkat! Kalbinize istemeden zarar veriyor olabilirsiniz

Çölyak hastalığı (%1) veya gluten intoleransı olanlar için glutenin kesilmesi tıbbi bir zorunluluktur. Ancak sağlıklı bireyler için tahılları diyetten çıkarmak gereksiz, hatta riskli olabilir. Uzmanlar, glutensiz diyetle gelen kilo kaybının "sihir" değil, basit bir mekanizma olduğunu belirtiyor. Pizza, makarna ve hamur işi gibi yüksek kalorili gıdaların kesilmesi hem kalori alımını düşürüyor hem de vücuttan su atılmasını sağlayarak hızlı kilo kaybı yanılsaması yaratıyor. Ayrıca, buğdayın kesilmesiyle azalan şişkinlik, karın bölgesinin daha düz görünmesine neden oluyor.

Ancak dikkatli olunmalı: Lif ve B vitaminleri açısından zengin tahılların kesilmesi besin eksikliğine yol açabilir. Üstelik marketlerdeki işlenmiş "glutensiz" ürünler, tat kaybını telafi etmek için genellikle normalden daha fazla şeker ve doymuş yağ içerir. Sonuç olarak uzmanlar, zayıflamanın asıl nedeninin glutenin yokluğu değil, genel beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve kalori açığı olduğunu vurguluyor.