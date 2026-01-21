Statik elektriği silah gibi kullanan "keskin nişancı" solucan keşfedildi

Araştırmalar, meyve sineği gibi uçan böceklerin kanat çırparken havada yüzlerce voltluk elektrik yükü oluşturduğunu ortaya koydu. Bu elektrik yükü, solucanda zıt bir yük indükleyerek iki canlı arasında güçlü bir çekim yaratıyor. "Elektrostatik indüksiyon" adı verilen bu mekanizma sayesinde solucan, saniyede 1.000 kez dönerek hedefine kilitleniyor.

Yüksek hızlı kameralarla yapılan analizler, statik elektrik etkisi olmadan solucanın isabet oranının çok düşük olduğunu; ancak 800 volta varan doğal yüklerde ve hafif rüzgârda başarının yüzde 80'e kadar çıktığını gösterdi. Hedefine ulaşan solucan, böceğin içine girip simbiyotik bakteriler salarak onu 48 saat içinde öldürüyor. Araştırmacılar bu bulguların, küçük organizmaların doğadaki etkileşimlerini inceleyen "elektrostatik ekoloji" alanı için devrim niteliğinde olduğunu belirtiyor.