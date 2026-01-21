Şubat ayında gökyüzü takvimi: Wierzchos kuyruklu yıldızı Dünya'ya en yakın konuma geliyor

Kuyruklu yıldız şu anda Mikroskop takımyıldızında hareket ettiği için Güney Yarımküre'den daha net gözlemlenebiliyor. Ancak Kuzey Yarımküre'deki (Türkiye dahil) gökyüzü meraklıları için asıl fırsat Şubat ayında doğacak. Wierzchos, 17 Şubat'ta Dünya'ya en yakın konuma (yaklaşık 150 milyon km) gelecek. Bu tarihten itibaren gün batımından hemen sonra güneybatı ufkunda, küçük teleskoplar yardımıyla Kuzey Yarımküre'den de görülebilecek.

Mart 2024'te NASA destekli Catalina Gökyüzü Araştırması tarafından keşfedilen Wierzchos'un, Oort Bulutu kökenli olduğu düşünülüyor. James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan incelemelerde, kuyruklu yıldızın kimyasal yapısında şaşırtıcı bir kobalt eksikliği olduğu tespit edildi.