Dinozor ayak izleri milyonlarca yıl boyunca nasıl silinmeden kaldı?

Paleontolog Riley Black'e göre bu süreç, aslında "doğal bir kalıp çıkarma" işlemidir. Normal şartlarda bir ayak izi rüzgar veya suyla kısa sürede yok olur. Ancak fosilleşme için çok özel koşullar gerekir: Bir dinozor ıslak bir zemine (örneğin nehir kenarındaki çamura) bastığında, iz güneş altında kuruyup sertleşir. Ardından gelen sel veya yağmurlar, bu sertleşmiş izin üzerini nazikçe yeni tortu tabakalarıyla örter.

Tıpkı alçıdan bir kalıp çıkarır gibi, üstteki yeni tortu alttaki izin şeklini alır ve onu mühürler. Milyonlarca yıl süren basınç ve taşlaşma sürecinin ardından, erozyon bu katmanları tekrar açığa çıkarır. Black, kemiklerin fosilleşmesi için gereken "hızlı gömülme ve korunma" prensibinin ayak izleri için de geçerli olduğunu belirtiyor. Yani doğru jeolojik koşullar sağlandığında, bugün attığınız bir adım bile milyonlarca yıl sonrasına taşlaşmış bir miras olarak kalabilir.