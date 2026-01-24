66 milyon yıllık sır çözüldü!

Araştırmaya göre, dinozorların yok oluşundan hemen sonra denizlerdeki çözünmüş kalsiyum seviyesi bugünkünün iki katıydı. Yüksek kalsiyum seviyeleri, okyanusların atmosferdeki karbondioksiti hapsetmesini zorlaştırarak gezegenin sıcak kalmasına neden oluyordu. Ancak milyonlarca yıl içinde kalsiyum oranının yarı yarıya düşmesiyle okyanuslar, atmosferdeki CO2'yi adeta bir vakum gibi çekmeye başladı. Bu değişim, küresel sıcaklıkların 15 ila 20 santigrat derece düşmesine yol açarak Dünya'nın "termostatı" görevini gördü.

DENİZ TABANI YAYILMASI ETKİSİ

Bilim insanları, bu kimyasal değişimi deniz tabanından çıkarılan mikroskobik fosilleri (foraminifera) inceleyerek keşfetti. Kalsiyumdaki düşüşün, yeni okyanus tabanlarının oluştuğu volkanik bir süreç olan deniz tabanı yayılmasının yavaşlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi.

Bu çalışma, deniz suyu kimyasının iklim değişikliklerine sadece tepki vermediğini, bizzat bu değişimleri tetikleyen ana faktör olabileceğini kanıtlıyor.