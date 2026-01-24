Güneş Dünya’yı yutacak: NASA’dan geleceğe dair ürkütücü tahmin

Güneş, yakıtı tükendiğinde merkezindeki çekim gücüyle dış katmanlarını genişleterek bir Kızıl Dev'e dönüşecek. Mevcut boyutunun yaklaşık 200 katına ulaşması beklenen yıldızımız, bu süreçte Dünya'yı ya aşırı sıcaklıkla buharlaştıracak ya da devasa kütleçekim kuvvetleriyle parçalayacak. Bilimsel veriler, yaşlı yıldızların Dünya gibi yakın yörüngeli gezegenleri barındırma ihtimalinin sadece %0,11 olduğunu gösteriyor.

Yıkımdan Gelen Yeni Yaşam

Ancak uzmanlar bu süreci sadece bir son olarak görmüyor. University College London'dan Profesör Janet Drew, bu olayı "yıkımdan ziyade bir yaratılış süreci" olarak nitelendiriyor. Güneş'in ölümüyle uzaya saçılacak karbon ve diğer zenginleşmiş maddeler, gelecekteki yeni yıldızların ve kayalık gezegenlerin oluşumu için temel yapı taşlarını sağlayacak.

NASA'nın Helix Bulutsusu (Tanrı'nın Gözü) üzerinde yaptığı gözlemler, Güneş sistemimizin gelecekteki kaderinin bir ön izlemesi niteliğinde. Yıldızımız sonunda bir Beyaz Cüce'ye dönüşürken, ondan kopan parçalar evrenin başka köşelerinde yeni bir yaşamın tohumlarını atacak.