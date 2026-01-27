Amazon ormanlarında sessiz değişim: İklim krizi ağaç çeşitliliğini yeniden şekillendiriyor

Araştırmaya göre, daha sıcak ve kurak hale gelen Orta-Doğu Amazon ve Guyana Kalkanı ormanları ağaç türü kaybederken; Batı Amazon ve Kuzey And ormanları yeni türler kazanıyor. Bu durumun temel nedeni "termofilizasyon" süreci; yani sıcaklık arttıkça alt bölgelerdeki türlerin daha serin olan yüksek dağ yamaçlarına göç etmesi. Ancak bu göç, kuraklığın bariyer oluşturduğu bölgelerde sınırlı kalıyor.

Bilim insanları, orman bütünlüğünün korunmasının hayati olduğunu vurguluyor. Geniş ve birbirine bağlı orman alanları, türlerin göç etmesine ve hayatta kalmasına olanak tanırken; parçalanmış araziler çeşitlilik kaybını hızlandırıyor. Uzmanlar, özellikle Amazon ovaları ile And yamaçlarını birbirine bağlayan ekolojik koridorların korunmasının, iklim krizine karşı bir "sığınak" görevi göreceği konusunda uyarıyor.