Bilim insanlarından uyarı: Sivrisineklerin insan kanına olan iştahı artıyor

Rio de Janeiro'daki koruma alanlarında yapılan genetik analizler, toplanan sivrisineklerin büyük bir kısmının en son insan kanıyla beslendiğini kanıtladı. Uzmanlar, bu durumun biyolojik bir tercihten ziyade bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Ormansızlaşma ve kentleşme nedeniyle biyoçeşitlilik azaldıkça, sivrisinekler kuş veya memeli gibi doğal konaklarını kaybediyor ve en yaygın hedef olan insanlara yöneliyor.

Bu değişim sadece kaşıntılı ısırıklar anlamına gelmiyor; aynı zamanda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Araştırmacılar, sivrisineklerin insan odaklı beslenmesinin Sarı Humma, Dengue, Zika ve Chikungunya gibi virüslerin yayılma hızını artırdığı konusunda uyarıyor.

Dr. Sergio Machado, "Doğal seçenekler azaldığında, sivrisinekler hayatta kalmak için bize mecbur kalıyor," diyerek ekosistem dengesinin bozulmasının salgın hastalık riskini nasıl tetiklediğine dikkat çekiyor. Bu bulgular, gelecekteki salgınları önlemek ve kontrol stratejileri geliştirmek için hayati bir veri sağlıyor.