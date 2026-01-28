Antarktika’da şok keşif: Buzun altından yağmur ormanı çıktı!

RV Polarstern gemisiyle yapılan bir araştırma sırasında, Pine Island Buzulu yakınlarındaki deniz tabanından çıkarılan tortu örnekleri, tarihin akışını değiştirecek kanıtlar sundu. Sondajdan elde edilen yaklaşık üç metrelik numunede; günümüz orman tabanlarını andıran bozulmamış fosilleşmiş kök ağları, polenler ve sporlar bulundu. Bu bulgular, bölgenin 82 derece güney enleminde, yani bugün tamamen karanlık ve buzla kaplı olan noktada, bir zamanlar yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğunu kanıtlıyor.

KUTUP GECESİNDE YAŞAMIN SIRRI

Bilim insanlarını asıl şaşırtan, bu ormanların dört ay süren güneşsiz kutup gecelerine nasıl dayandığı oldu. Yapılan analizler, o dönemdeki karbondioksit (CO₂) seviyelerinin bugünkünün dört katından fazla (yaklaşık 1.680 ppm) olduğunu ve bu sera etkisinin bölgede yıllık ortalama 12°C, yazları ise 19°C sıcaklık sağladığını gösteriyor.

Bu keşif, Antarktika'nın sadece bir buz kütlesi değil, bir zamanlar dinozorların dolaştığı yemyeşil bir kıta olduğunu teyit ederken, kutup buzullarının küresel sıcaklık dengesindeki kritik rolünü de bir kez daha hatırlatıyor.