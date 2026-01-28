Elveda kızıl gezegen! Mars yakında yemyeşil olacak

Science Advances ve arXiv'de yer alan çalışmalara göre, SpaceX'in Starship gibi düşük maliyetli taşıma sistemleri ve sentetik biyoloji alanındaki devrimler, Mars'ın çehresini değiştirebilir. Uzmanlar, ilk adımın yapay aerosoller veya sera gazları kullanarak gezegenin sıcaklığını artırmak olduğunu belirtiyor. Bu ısınma gerçekleşirse, Mars'taki donmuş su rezervleri eriyerek yüzeyde sıvı suyun kalıcı olmasını sağlayabilir.

SENTETİK YAŞAM MARS'I YEŞERTECEK

Planın kalbinde, Mars'ın dondurucu soğuğuna ve radyasyonuna dayanıklı, laboratuvarda özel olarak tasarlanmış ekstremofil mikroplar yer alıyor. Bu mikroorganizmaların gezegen yüzeyine ekilmesiyle, atmosferin biyolojik olarak dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ancak bu devasa proje, etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı bilim insanları, Mars'ın jeolojik tarihini ve varsa yerli yaşam izlerini yok etme riskine dikkat çekerek bu müdahalenin geri dönülemez zararlar verebileceği konusunda uyarıyor. Buna rağmen araştırmacılar, Mars'ı "cansız bir kalıntı" olarak bırakmak yerine, yaşamı başka dünyalara yaymanın insanlığın bir görevi olduğunu savunuyor.