Yapay zeka değil Edison başardı! 21. yüzyıl teknolojisi aslında 1879’da üretilmiş

Araştırmacı Lucas Eddy, Edison'un orijinal patentindeki tasarımı sadık kalarak, Japon bambusundan yapılmış karbon filamentli artisan ampullerle deneyi yeniden canlandırdı. Filamente 110 voltluk akım verildiğinde, karbonun saniyeler içinde 2.000°C ile 3.000°C dereceye kadar ısındığı gözlemlendi. Bu süreç, günümüzde "Flaş Joule Isıtma" yöntemiyle grafen üretiminde kullanılan tekniğe şaşırtıcı derecede benzerlik gösteriyor.

MİKROSKOP ALTINDAKİ "GÜMÜŞ" PARLAKLIK

Deney sonunda mat gri filamentin "parlak gümüş" bir renge dönüştüğü görüldü. Raman spektroskopisi ile yapılan analizler, filamentin yüzeyinde turbostratik grafen oluştuğunu doğruladı. Edison, ömrü boyunca bu terimi hiç duymamış olsa da, pratik bir ışık kaynağı arayışı sırasında 21. yüzyıl yarı iletken teknolojisinin temel taşını farkında olmadan üretmiş olabilir.

Bilim insanları, bu keşfin sadece tarihi bir merak değil, geçmişteki deneylerin modern araçlarla incelenmesinin yeni teknolojik yollar açabileceğine dair önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurguluyor.