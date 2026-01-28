Yapay zeka değil Edison başardı! 21. yüzyıl teknolojisi aslında 1879’da üretilmiş
Thomas Edison’ın 1879 yılında icat ettiği ampulün, modern dünyanın "mucize malzemesi" olarak adlandırılan grafeni bilimin keşfinden onlarca yıl önce tesadüfen üretmiş olabileceği ortaya çıktı. Rice Üniversitesi'nden araştırmacıların ACS Nano dergisinde yayımladıkları çalışma, Edison'un karbon filamentli ampullerinin grafen oluşumu için gerekli koşulları sağladığını kanıtladı.
Araştırmacı Lucas Eddy, Edison'un orijinal patentindeki tasarımı sadık kalarak, Japon bambusundan yapılmış karbon filamentli artisan ampullerle deneyi yeniden canlandırdı. Filamente 110 voltluk akım verildiğinde, karbonun saniyeler içinde 2.000°C ile 3.000°C dereceye kadar ısındığı gözlemlendi. Bu süreç, günümüzde "Flaş Joule Isıtma" yöntemiyle grafen üretiminde kullanılan tekniğe şaşırtıcı derecede benzerlik gösteriyor.
MİKROSKOP ALTINDAKİ "GÜMÜŞ" PARLAKLIK
Deney sonunda mat gri filamentin "parlak gümüş" bir renge dönüştüğü görüldü. Raman spektroskopisi ile yapılan analizler, filamentin yüzeyinde turbostratik grafen oluştuğunu doğruladı. Edison, ömrü boyunca bu terimi hiç duymamış olsa da, pratik bir ışık kaynağı arayışı sırasında 21. yüzyıl yarı iletken teknolojisinin temel taşını farkında olmadan üretmiş olabilir.
Bilim insanları, bu keşfin sadece tarihi bir merak değil, geçmişteki deneylerin modern araçlarla incelenmesinin yeni teknolojik yollar açabileceğine dair önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurguluyor.