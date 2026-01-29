Bilim dünyası şaşkın: Tam 67 bin yıllık bu elin sırrı çözülemiyor!

Griffith Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, boya tabakalarının üzerinde oluşan mineral birikintilerini incelemek için uranyum serisi tarihleme yöntemi kullanıldı. Sonuçlar, bölgedeki insan varlığının tahmin edilenden çok daha eskiye dayandığını kanıtladı. Mağara duvarındaki el figürünün, binlerce yıl boyunca farklı dönemlerde ziyaret edildiği ve üzerinde bilinçli değişiklikler yapıldığı görüldü. Özellikle parmak uçlarının daraltılarak "pençe benzeri" bir forma sokulması, bu sanatın sadece bir iz bırakma çabası değil, derin bir sembolik anlam taşıdığını gösteriyor.

Bu keşif, ilk insanların deniz yolculukları yaparak adalar arasında nasıl hareket ettiğine dair de önemli ipuçları sunuyor. Avustralya'ya giden ana göç rotası üzerinde bulunan bu sanat eserleri, antik toplulukların zorlu deniz akıntılarını aşacak bilgi ve planlama becerisine sahip olduğunu doğruluyor. Ancak bilim insanları, tuz kristalleşmesi nedeniyle hızla aşınan bu nadir mirasın korunması için acil önlemler alınması gerektiği konusunda uyarıyor.