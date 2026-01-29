Bilim insanları çözdü: Dünyanın en garip fosilleri nasıl günümüze ulaştı?

Geology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu canlıların korunmasını sağlayan şey biyolojik dayanıklılıkları değil, antik deniz tabanındaki kimyasal bir çimento süreciydi. Araştırmacılar, Kanada ve Newfoundland'daki fosiller üzerinde yaptıkları lityum izotop analizleri sonucunda, fosilleşmeyi sağlayan kil minerallerinin dışarıdan gelmediğini, doğrudan deniz tabanındaki tortularda oluştuğunu kanıtladı.

O dönemdeki silis ve demir açısından zengin deniz suyu, canlılar öldükten hemen sonra çevrelerini "otantik kil" ile mühürleyerek, dokular çürümeden önce ince detayları taşa kazıdı. Dr. Tarhan, bu keşfin Ediacara canlılarının evrimsel yerini anlamak için kritik olduğunu belirtiyor. Bu tuhaf görünümlü canlıların ortadan kaybolması gerçek bir nesil tükenmesi miydi, yoksa sadece deniz kimyasının değişmesiyle fosilleşme koşullarının sona ermesi miydi? Bilim insanları şimdi bu sorunun peşine düşüyor.