Büyük beyaz köpekbalıkları yaşlandıkça "silahlarını" güncelliyor!

Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, köpekbalıkları gelişim evrelerine göre diş yapılarını "güncelliyor".

Genç Köpekbalıkları: Henüz küçükken balık ve mürekkep balığı avladıkları için, avlarını sıkıca tutmalarını sağlayan iğne benzeri, ince dişlere ve "kusplet" adı verilen küçük yan çıkıntılara sahip oluyorlar.

Henüz küçükken balık ve mürekkep balığı avladıkları için, avlarını sıkıca tutmalarını sağlayan iğne benzeri, ince dişlere ve "kusplet" adı verilen küçük yan çıkıntılara sahip oluyorlar. Yetişkinliğe Geçiş: Boyları 3 metreye ulaştığında ise gerçek birer "kesme makinesine" dönüşüyorlar. Bu aşamada dişler genişliyor, kalınlaşıyor ve fok gibi deniz memelilerinin etini ve kemiğini kolayca parçalayabilmek için testere ağızlı bıçak formunu alıyor.

Çenedeki Fonksiyonel İş Bölümü

Araştırma, çenenin ön kısmındaki dişlerin "darbe" ve tutma görevini üstlendiğini, arka dişlerin ise eti dilimlemek için birer bıçak gibi çalıştığını ortaya koydu. Üst çene dilimleme işini yaparken, alt çene avın kaçmasını engelleyen bir kanca görevi görüyor.

Bu bulgular, Büyük Beyazların sadece kaba bir güçle değil, yaşam boyu değişen mükemmel bir mühendislik harikasıyla zirvede kaldığını kanıtlıyor.