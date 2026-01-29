Grip olmamanın sırrı aslında bağırsaklarınızda saklı!

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kenger, araştırmalara göre, bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu aktardı.

Kış aylarında artan soğuk algınlığı, grip ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada doğru beslenmenin önemli bir rol oynadığını belirten Kenger, pahalı takviyeler yerine dengeli ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının bağışıklığı desteklediğine dikkati çekti.

Soğuk hava, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve güneş ışığından yeterince faydalanılamamasının bağışıklık sistemini zorlayan başlıca etkenler arasında yer aldığını aktaran Kenger, "Bu dönemde güçlü bir bağışıklık için en kritik unsurlardan biri bağırsak sağlığı. Araştırmalar, bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, sağlıklı bir bağırsak florasının enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan işlevi gördüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kenger, bu nedenle yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi fermente gıdalarla tam tahıllar, sebze ve baklagillerden zengin bir beslenme düzeninin bağışıklığın temelini oluşturduğunu vurguladı.

"SEBZE VE MEYVE VÜCUDUN SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTTIRIR"

Sebze ve meyve tüketiminde çeşitliliğin bağışıklık sistemi için güçlü bir destek sunduğunu belirten Kenger, şunları kaydetti:

"Günde en az beş porsiyon farklı renkte sebze ve meyve tüketmek, vücudun savunma kapasitesini önemli ölçüde artırır. Bu besinler yalnızca vitamin ve mineraller açısından değil, aynı zamanda antioksidan içerikleriyle de öne çıkar. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre yenilenmesini destekler. Narenciye, yeşil yapraklı sebzeler, turuncu ve kırmızı renkli sebzeler ile sarımsak ve soğan, kış aylarında sofralarda mutlaka yer alması gereken besinler arasında bulunuyor."

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan çorbaların da bağışıklık dostu olduğunu vurgulayan Kenger, mercimek, tarhana ve sebze çorbalarının hem sıvı hem de besin alımını artırdığını, zencefil, zerdeçal ve karabiber gibi baharatların ise anti-inflamatuar özellikleriyle bağışıklığı desteklediğini kaydetti.

Su tüketiminin kış aylarında sıklıkla ihmal edildiğine dikkati çeken Kenger, "Vücudun bağışıklık hücreleri ve toksin atılımı için suya ihtiyacı vardır. Günde en az 6-8 bardak su içmek, metabolizmanın ve sindirimin düzenli çalışmasını sağlar." önerisinde bulundu.

Kış aylarında sık görülen D vitamini eksikliğinin de bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Kenger, güneş ışığından yeterince yararlanılamayan bu dönemde D vitamini düzeylerinin kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda hekim önerisiyle takviye alınmasının önemine dikkati çekti.

Kenger, bağışıklığı güçlendirmenin tek bir besinle mümkün olmadığını, dengeli beslenme, sağlıklı bir bağırsak florası, yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli hareketin birlikte ele alınması gerektiğini, kış aylarında bütüncül bir yaşam tarzının önemli olduğunu kaydetti.