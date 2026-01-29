Kepler arşivlerinden yeni keşif: "Buzul Dünya" adayı HD 137010 b

HD 137010 b adı verilen bu gezegen adayı, Dünya'dan biraz daha büyük ve kayalık bir yapıya sahip. Yörünge süresi Dünya'nınkine benzer şekilde yaklaşık bir yıl olan gezegen, yıldızının "yaşanabilir bölgesi"nin dış sınırında yer alıyor. Ancak bir sorun var: Yıldızı Güneş'ten daha soğuk ve sönük olduğu için gezegen, Dünya'nın aldığı ısının üçte birinden daha azını alıyor. Bu durum, yüzey sıcaklığının -68°C civarında, yani Mars'tan bile daha soğuk olabileceği anlamına geliyor.

Gezegenin kaderini ise atmosfer yapısı belirleyecek. Eğer atmosferi karbondioksit bakımından zenginse, sera etkisi sayesinde sıvı suya ve yaşama ev sahipliği yapabilir. Henüz "aday" statüsünde olan HD 137010 b'nin varlığının kesinleşmesi için TESS veya gelecekteki nesil teleskoplarla yeni gözlemler yapılması bekleniyor.