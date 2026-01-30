Derin denizlerde sessizlik: Okyanus tabanında yaşam durma noktasında

Oksijensizleşme Tehdidi Deniz ekologları Craig R. Smith ve Fabio C. De Leo liderliğindeki ekip, NEPTUNE gözlemevi aracılığıyla 900 metre derinliği izledi. Sonuçlar, iklim değişikliğinin okyanusları nasıl nefessiz bıraktığını kanıtlıyor. Isınan deniz yüzeyi, derinlere oksijen iletimini engelleyerek "Ölü Bölgeler" (OMZ) oluşturuyor. Hassas dekompoze edici (ayrıştırıcı) türler bu düşük oksijen seviyelerinde hayatta kalamıyor.

Besin Zinciri Kopuyor Bu durum sadece biyolojik bir tuhaflık değil; küresel bir çevre felaketinin habercisi. Kemik ve odun gibi maddeler işlenemediğinde, derin denizdeki besin döngüsü kırılıyor ve karbon akışı sekteye uğruyor. Bilim insanları, bu "sessizliğin" okyanusun temel yaşam destek sistemlerinin çökmeye başladığının bir işareti olduğu konusunda uyarıyor.