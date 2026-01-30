Jurassic devlerinin "zayıf halkası": Bebek Sauropodlar ekosistemin temeliydi

ABD'deki Morrison Oluşumu'ndan elde edilen 150 milyon yıllık fosilleri inceleyen bilim insanları, karmaşık bir besin ağı modeli oluşturdu. Sonuçlar; Diplodocus ve Brachiosaurus gibi yetişkinleri devasa boyutlara ulaşan türlerin, yavrularını korumadığını ve onları doğada tamamen savunmasız bıraktığını gösteriyor. Modern deniz kaplumbağalarına benzer şekilde, kendi kaderine terk edilen binlerce bebek sauropod, Allosaurus gibi yırtıcıların ana besin kaynağı haline geldi.

Araştırmacılar, bu durumun evrimsel sürecini de ilginç bir noktaya bağlıyor: Jurassic döneminde bebek sauropodlar sayesinde zahmetsizce beslenen avcıların aksine, 70 milyon yıl sonra yaşayan T. rex gibi türler, bu kolay av kaynağı azaldığı için daha güçlü çeneler ve gelişmiş görme yetenekleri geliştirmek zorunda kaldı. Kısacası, sauropod yavrularının bolluğu, Jurassic dönemindeki avcıların ağır yaralara rağmen hayatta kalmasını sağlayan bir "ekosistem yakıtı" görevi görüyordu.