Meğer ikizlermiş! Gaz devlerinin gizemi çözüldü: Jüpiter ve Satürn’ün kutupları neden farklı?

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu fırtınaların şekli bulutların çok altındaki katmanların yoğunluğuna bağlı. "Yumuşak" bir tabana sahip olan Jüpiter'de fırtınalar devleşemiyor ve çok sayıda küçük siklon olarak kalıyor. Satürn'de ise taban daha ağır ve yoğun olduğu için tek bir devasa girdap diğerlerini içine çekerek kutba hakim oluyor.

YOĞUNLUK FARKI BELİRLEYİCİ

Araştırmayı yöneten Wanying Kang ve Jiaru Shi, geliştirdikleri simülasyonlarla Satürn'ün Jüpiter'e oranla metal açısından daha zengin ve yoğun bir iç yapıya sahip olabileceğini öne sürüyor. NASA'nın Cassini ve Juno görevlerinden elde edilen verilerle desteklenen bu buluş, dış gezegenlerin iç yapısının yüzeydeki hava olaylarını nasıl şekillendirdiğini ilk kez bu kadar net bir fiziksel mekanizmayla açıklıyor.