50 yıllık sır perdesi aralandı! Bilim dünyası şokta: Yeni bir kan grubu keşfedildi!

1972 yılında bir hastadan alınan kan örneği, doktorları şaşkına çevirmişti. Bu kanda, dünya üzerindeki neredeyse tüm insanlarda bulunan bir molekül eksikti. Onlarca yıl süren araştırmalar sonunda meyvesini verdi: MAL kan grubu sistemi resmen tanımlandı!

%99.9'DA VAR AMA ONLARDA YOK!

Çalışma, "AnWj" antijeni adı verilen bir proteinin eksikliğinin, aslında çok nadir görülen genetik bir mutasyondan kaynaklandığını ortaya koydu. Nüfusun %99.9'u bu antijeni taşırken, geriye kalan azınlık için yanlış kan nakli ölümcül sonuçlar doğurabiliyordu.

HAYAT KURTARACAK KEŞİF: ARTIK TEST EDİLEBİLECEK!

MAL geni üzerindeki bu sır çözülünce, tıp dünyası derin bir nefes aldı. Artık genetik testlerle bu nadir kan grubuna sahip kişiler anında tespit edilebilecek. Bilim insanları, bu keşfin sadece bir kan grubu bulmak değil, hücresel taşımacılık ve membranın sırlarını çözmek için de dev bir adım olduğunu vurguluyor.