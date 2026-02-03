Gökyüzünde gizemli ışık: Meteor mu, uzay çöpü mü?

BBC'nin haberine göre, gökyüzünü boydan boya kat eden bu parlak izin kaynağı henüz kesinleşmiş değil. Uzmanlar iki ana ihtimal üzerinde duruyor: Atmosfere giren bir meteor veya dünyaya geri dönen bir uzay çöpü. Meteorlar, sürtünme nedeniyle yanarak kısa süreli ve parlak ışıklar saçan doğal kaya parçalarıyken; uzay çöpleri, işlevini yitirmiş uydular ve roket parçaları gibi insan yapımı atıklardan oluşuyor.

UZAY KİRLİLİĞİ ENDİŞESİ ARTIYOR

Olay, her geçen gün artan "uzay junk" (uzay kirliliği) sorununu tekrar gündeme getirdi. Doğal meteorlar genellikle atmosferde tamamen yok olurken, metal ve plastik alaşımlı büyük yapay parçalar yeryüzüne ulaşma riski taşıyor. Wellington üzerindeki bu büyüleyici görüntü, bir yandan hayranlık uyandırırken bir yandan da yörüngedeki insan kaynaklı atıkların görünürlüğü ve güvenliği konusunda tartışmaları alevlendirdi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu olay hem astronomlar hem de uzay güvenliği uzmanları için önemli bir veri kaynağı olmaya devam ediyor.