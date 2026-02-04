Pangea'nın sırrı çözüldü mü? Dünyanın merkezindekı devasa yapılar her şeyi değiştiriyor!

Bilim insanları, Afrika ve Pasifik okyanusunun yaklaşık 2.900 kilometre altında, mantonun tabanında yer alan "ultra sıcak" iki devasa kaya kütlesini inceledi. Araştırma, bu dev yapıların altındaki sıvı dış çekirdeği etkileyerek manyetik alanın davranışını değiştirdiğini gösteriyor. Gelişmiş bilgisayar simülasyonları ve paleomanyetik verileri birleştiren ekip, son 265 milyon yıllık manyetik aktiviteyi yeniden kurguladı.

GELENEKSEL BİLGİLER DEĞİŞEBİLİR

Elde edilen bulgular, dış çekirdeğin üst sınırındaki sıcaklığın tekdüze olmadığını, aksine bu devasa kaya bloklarının altında kalan bölgelerin çok daha sıcak olduğunu kanıtladı. Profesör Andy Biggin'e göre, bu sıcak bölgelerin altındaki sıvı demir akışı durağanlaşırken, daha soğuk bölgelerde akış çok daha hareketli bir yapı sergiliyor.

Bu keşif, Dünya'nın geçmişteki kıta hareketlerini (Pangea'nın ayrılması gibi), antik iklim değişikliklerini ve doğal kaynak oluşumlarını anlamak için kullanılan "mükemmel çubuk mıknatıs" modelinin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir.