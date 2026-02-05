Bilim insanları volkanların "gizli dilini" çözdü!

IPGP ve GFZ Helmholtz Merkezinden araştırmacılar, Réunion Adası'ndaki Piton de la Fournaise yanardağında bu sistemi 10 yıl boyunca gerçek zamanlı olarak test etti. Sonuçlar büyüleyici: Sistem, 2014-2023 yılları arasındaki 24 patlamanın %92'sini, patlamadan dakikalar ile 8 saat öncesine kadar başarıyla haber verdi.

Sistemin Öne Çıkan Özellikleri:

Yüksek Hassasiyet: "Jerk" sinyalleri, magmanın kayaları parçalayıp yol açtığı sırada oluşan, nanometre düzeyindeki ultra küçük yer hareketlerini yakalıyor.

Düşük Maliyet: Geniş bir sensör ağına ihtiyaç duymadan, tek bir cihazla çalışabilmesi bütçesi sınırlı bölgeler için umut vaat ediyor.

Yüksek Doğruluk: Patlamayla sonuçlanmayan "sahte alarm" durumlarının bile aslında magmanın yüzeye çıkamadan durduğu gerçek yeraltı hareketleri (başarısız patlamalar) olduğu kanıtlandı.

Araştırmacılar, bu yöntemi 2026 yılında İtalya'daki Etna Yanardağı'nda test etmeye hazırlanıyor. Bu teknoloji, özellikle yetersiz ekipmana sahip yanardağlarda hayat kurtarıcı bir erken uyarı aracı olabilir.