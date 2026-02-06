Avustralya’nın altında kıta şeklinde dev manyetik anomali keşfedildi!

Söz konusu anomali, yer kabuğundaki demir cevheri gibi minerallerin oluşturduğu farklı manyetik özelliklerden kaynaklanıyor. Kayalar oluşurken, o dönemin manyetik alan verilerini bir "manyetik hafıza" gibi hapsediyor. Bilim insanları bu verileri kullanarak milyarlarca yıl önceki jeolojik olayları ve kıtanın oluşum sürecini adeta bir yapboz gibi birleştiriyor.

İLERİ TEKNOLOJİ İLE GÖRÜNMEZ YAPILAR GÖRÜNÜR OLDU

Aslında bölge ilk kez 1999 yılında havadan taranmıştı; ancak o dönemki teknoloji verilerdeki tutarsızlıkları gidermeye yetmemişti. Proje lideri Clive Foss ve Dr. Aaron Davis'in geliştirdiği yeni modelleme algoritmaları, sinyalleri temizleyerek yer altındaki gizli fay hatlarını, havzaları ve kıvrımları ilk kez bu kadar net ortaya koydu.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYABİLİR

Bu keşif sadece akademik bir başarı değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik potansiyel barındırıyor. Gelişmiş haritalama tekniği; altın, demir cevheri ve diğer değerli minerallerin yerini nokta atışı tespit etmeyi kolaylaştıracak. Uzmanlar, bu yöntemin Dünya'nın derinliklerini keşfetme biçimimizde devrim yaratacağını öngörüyor.