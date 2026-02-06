Dünyanın en güçlü parçacığından 100 bin kat daha enerjili Neutrino tespit edildi!

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden araştırmacıların Physical Review Letters dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, bu devasa enerji bilinen hiçbir astrofiziksel kaynakla açıklanamıyor. Bilim insanları, bu gizemli parçacığın kaynağının Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşan ilkel kara delikler (PBH) olabileceğini öne sürüyor.

KARANLIK MADDENİN ANAHTARI OLABİLİR Mİ?

Araştırma ekibinden Dr. Michael Baker ve Andrea Thamm'a göre, bu kara delikler Hawking radyasyonu yayarak buharlaşıyor. Ancak bu özel kara deliklerin, karanlık maddeyle bağlantılı bir "karanlık yük" taşıdığı ve sadece neutrino yayarak infilak ettiği düşünülüyor. Bu durum, devasa IceCube dedektörünün neden bir şey görmediğini, ancak ARCA dedektörünün bu eşsiz sinyali yakaladığını açıklıyor.

Eğer bu teori doğrulanırsa; hem Hawking radyasyonu ilk kez deneysel olarak kanıtlanmış olacak hem de evrenin en büyük gizemi olan karanlık maddenin sırrı çözülecek.