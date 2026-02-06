Samanyolu’nun kalbinde kara delik değil, karanlık madde mi var?

Uluslararası bir araştırma ekibi, "fermiyon" adı verilen hafif atom altı parçacıklardan oluşan özel bir karanlık madde modelinin, hem merkezdeki yıldızların (S-yıldızları) yüksek hızlarını hem de galaksinin dış bölgelerindeki dönüş hızını aynı anda açıklayabildiğini keşfetti. Bu modele göre, merkezdeki süper yoğun çekirdek bir kara deliğin çekim gücünü taklit ederken, onu çevreleyen yaygın hale galaksinin genel yapısını dengeliyor.

Temel Bulgular:

Görsel Benzerlik: Karanlık madde çekirdeği, ışığı o kadar güçlü büker ki EHT tarafından görüntülenen meşhur "kara delik gölgesi" ile neredeyse aynı görüntüyü oluşturabilir.

Bütünleşik Yapı: Araştırmacılar, merkezi nesne ile galaktik halenin aynı gizemli maddenin iki farklı formu olduğunu savunuyor.

Gelecek Testler: Bilim insanları, kara deliklere özgü olan "foton halkası" imzasının aranmasıyla bu iki teorinin kesin olarak ayırt edilebileceğini belirtiyor.

Eğer bu model doğrulanırsa, evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık maddenin doğasına dair anlayışımız kökten değişebilir.